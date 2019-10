Softwareontwikkelaar Debreuck-Neirynck stapt in Cronos Groep CDR

08 oktober 2019

Debreuck-Neirynck, de softwareontwikkelaar langs de Meensesteenweg, vervoegt het omvangrijke Cronos netwerk. Samen met Sweet Mustard uit Kortrijk, de joint-venture tussen TVH Group en Cronos Groep, zullen de twee bedrijven samenwerken om toonaangevende, op maat gemaakte softwareoplossingen te creëren voor de klant. Debreuck-Neirynck, opgericht in 2004, is gespecialiseerd in het bouwen van softwareoplossingen voor voornamelijk de voedings- en logistieke sector. Via de samenwerking met de Cronos Groep krijgt Debreuck-Neirynck toegang tot het grootste ITecosysteem van België, waardoor het zijn ambitie versnelt om te groeien als duurzaam en inspirerend softwarebedrijf. Daarnaast krijgen ze zo ook toegang tot het uitgebreide netwerk van Cronos aan de Leie in West-Vlaanderen. Debreuck-Neirynck, dat op dit moment 15 medewerkers telt, blijft als autonome entiteit verder bestaan onder de Cronos Groep. Sweet Mustard en Debreuck-Neirynck zullen elkaar de komende tijd versterken via het delen van verworven kennis en ervaring. Daarnaast zullen ze ook de handen in elkaar slaan op het vlak van projecten, zodat ze samen impactvolle softwareoplossingen op maat kunnen uitbouwen voor hun klanten.