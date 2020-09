Sofie Gallein pakt zilver op BK 3000m steeple: “Ik ben op goeie weg.” Gunther Dekie

29 september 2020

20u41 1 Roeselare Afgelopen zondag stond in Braine l’Alleud het Belgisch kampioenschap 3000m steeple voor vrouwen op het programma. Sofie Gallein (AVR) kwam er als enige West-Vlaamse atlete aan de start en pakte zilver in een tijd van 11.09.55. “Dit was een ideale wedstrijd om opnieuw voeling te krijgen met de steeple,” zegt ze.

Sofie Gallein maakte in het verleden al naam als steepleloopster en staat met een persoonlijk record van 9.52.66, gelopen in 2015, vierde op de Belgische ranglijst aller tijden. Door blessureleed verdween de atlete uit Gits de laatste jaren wat uit beeld en leek ze de atletieksport ten gevolge daarvan vaarwel te zeggen. Afgelopen winter maakte ze echter een comeback onder leiding van trainer Jan Petralia. “Ik kom van zeer ver terug en dit jaar heb ik vooral hard gewerkt aan de basis,” zegt ze. “Ik merk dat ik al heel wat vooruitgang geboekt heb, maar ik sta nog lang niet op het niveau van 2017, mijn laatste competitiejaar.”

In Braine l’Halleud keerde de atlete van AVR dan ook terug naar haar oude liefde, de 3000m steeple. “Het is me eigenlijk heel goed bevallen en het smaakt naar meer,” gaat ze verder. “Het was de enige steeplewedstrijd die georganiseerd werd deze zomer en het leek me dan ook een ideale kans om het terug eens te proberen. Ik wist vooraf dat Eline Dalemans (AVLO) te sterk was en ik had me dan ook voorgenomen om haar niet te volgen. De kans bestond er anders in dat ik mezelf ging opblazen en dat ik dan misschien zelfs het podium niet zou halen. Ik heb mijn wedstrijd afgestemd op Jolien Van Hoorebeke (RIEM) en dat was een goeie keuze. We liepen een mooi tempo en de laatste 800m heb ik nog kunnen versnellen. Op die manier kon ik mijn zilveren medaille veilig stellen. Het deed deugd om met een goed gevoel te kunnen finishen. Dat geeft moed met het oog op volgend seizoen.”

Sofie Gallein heeft jaren gesukkeld met blessures aan de achillespees en werd in 2017 daaraan ook geopereerd. “Die achillespees is nog altijd niet volledig in orde. Het is iedere dag opnieuw afwachten of ik een looptraining kan afwerken of dat ik een alternatieve training moet doen. Maar momenteel kan ik niet klagen. Ik hoop deze winter een aantal veldlopen te kunnen afwerken en op het BK veldlopen zou ik graag beter doen dan mijn 17de plaats van vorig jaar. Een plaats in de top 10 lijkt me realistisch. Naar volgende zomer toe heb ik wel opnieuw ambities op de 3000m steeple. Ik zou graag terug aanknopen met mijn niveau van 2017, dat zou betekenen dat ik opnieuw rond de 10.20 kan lopen. Dat zou mooi zijn”, besluit ze.