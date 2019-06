Sociale economie in de kijker in galerie Alfons Blomme CDR

11 juni 2019

Midden-West-Vlaanderen stelt 1.260 mensen te werk binnen maatwerk en lokale diensteneconomie. Arbeidszorginitiatieven begeleiden in onze regio zo’n 370 personen in arbeidsmatige trajecten. Om sociale economie meer in de kijker te plaatsen, loop er tot 15 juni 2019 een fototentoonstelling in galerie Alfons Blomme langs de Ooststraat. Aan de hand van 25 foto’s van fotograaf Sargis Baghramyan krijgt de bezoeker een beeld van wat sociale economie in Midwest is. De toegang is gratis. Beelden zeggen meer dan woorden en maken bezoekers meteen duidelijk maken dat sociale economie de laatste 10 jaar zeer sterk geëvolueerd is. Sociale economiebedrijven zijn state-of-the-art ondernemingen geworden, allemaal in hun domein: assemblage en verpakken, bouw en renovatie, drukwerk en mailings verzorgen, fietsverhuur en -onderhoud, groenzorg, hergebruik, gezinsondersteuning, voeding, geschenken, maar ook industriële activiteiten en zakelijke dienstverlening.