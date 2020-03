Snelle politieteams helpen tussenkomen bij corona-incidenten Hans Verbeke

23 maart 2020

18u27 52 Roeselare De Zuid-West-Vlaamse politiezones hebben drie snelle interventieteams in het leven geroepen die efficiënt moeten helpen tussenkomen bij incidenten die te maken hebben met het coronavirus. De teams werken zone-overschrijdend.

De opmars van het coronavirus en de maatregelen die door de overheid worden opgelegd om de verspreiding in te dijken, hebben een grote impact op de werking van de politie. Nagaan of de maatregelen voldoende worden nageleefd, is één van de grote opdrachten geworden. Omdat de kans bestaat dat er zich ook incidenten voordoen, hebben de zonechefs van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones beslist om drie snelle interventieteams voor te behouden. Zij leveren bijstand aan de ‘gewone’ patrouilles op de baan die met een incident geconfronteerd worden.

Zonegrenzen vervagen

De drie teams verplaatsen zich in de krachtigste en snelste interventievoertuigen en zijn uitgerust met beschermingsmiddelen om in veilige omstandigheden te kunnen tussenkomen. Ze worden ook ingezet op toezicht te houden op de verkeersstroom, het samenscholingsverbod, winkels die al dan niet open mogen zijn… Eén ploeg is actief in de zones Vlas (Kortrijk) en RIHO (Roeselare). Een andere rijdt rond in de zone Grensleie (Menen) en Arro Ieper. Het derde team werkt in de zones Mira (Waregem), Gavers (Harelbeke) en Midow (Meulebeke en omgeving).