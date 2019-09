Smullen voor het goeie doel CDR

03 september 2019

Op zondag 22 september organiseert Parochie zonder Grenzen opnieuw hun jaarlijkse kippenfestijn in zalen “Ter Beke” en “Driehove” in de Gitsestraat. Aperitieven kan al vanaf 11 uur en vanaf 11.30 uur kan gesmuld worden van de heerlijke kip aan ’t spit. De vegetariërs kunnen de lekkere vegetarische burgers proeven. Alles is rijkelijk voorzien met groentjes, aardappelen en brood. Per persoon betaal je 12 euro, kinderen smullen mee voor 7 euro. Kaarten in voorverkoop kunnen bij de medewerkers van Parochie zonder Grenzen of via pzg@telenet.be aangekocht worden. Na afloop is er ook nog koffie met taart. De opbrengst gaat naar ontwikkelingsprojecten wereldwijd en sociale projecten in eigen streek.