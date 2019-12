Sluikstort bij glasbollen blijft problematisch: “Camera’s stellen bijna dagelijks feiten vast” Charlotte Degezelle

18 december 2019

08u18 6 Roeselare Sluikstorten rond glasbollen blijft een probleem in Roeselare. Sinds drie jaar zet afvalintercommunale Mirom zelfs verborgen camera’s in om daar een einde aan te maken, maar tevergeefs. In 2019 werden de camera’s 154 dagen ingezet, wat resulteerde in 126 dossiers. “Bijna elke dag dat de camera gebruikt wordt, stellen we een sluikstort vast aan een glasbol”, zucht schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). Ook politie en gemeenschapswachten stelden samen nog 231 dossiers op.

Glasbollen die misbruikt worden om er afval te droppen. Het is niet alleen een oud zeer, maar ook een grote ergernis in Roeselare. De voorbije jaren hebben zowel de stad als afvalintercommunale Mirom talloze initiatieven genomen om een eind te maken aan dit probleem. Denk maar aan de kartonnen inspecteurs die bij de glasbollen werden geplaatst, de glasbollen die steeds vaker ondergronds worden geplaatst en natuurlijk ook de camera’s om sluikstorters af te schrikken of hen te betrappen. “Zwerfvuil rond glascontainers is een oud zeer dat de gemeente maar niet onder controle lijkt te krijgen”, oordeelt Vlaams Belang-raadslid Filip Deforche. “Het probleem stelt zich vooral bij de glascontainers in de Kattenstraat, op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, in Beveren, op de Moermanparking,... Ondanks de camerabewaking blijft de overlast duren.”

Daders identificeren

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) bevestigt dat die glasbollen voor problemen blijven zorgen. “De rest hebben we onder controle”, verzekert de schepen. “De camera’s doen hun werk. Dit jaar werden de camera’s van Mirom Roeselare al 276 dagen ingezet, waarvan 154 dagen bij een glasbol. In die periode werden 126 dossiers opgemaakt voor het achterlaten van een sluikstort. Dat is veel. Bijna elke dag dat de camera’s werden ingezet, moest een nieuw dossier worden opgemaakt. In 81 gevallen waren er beelden waarop mensen te zien waren. Die worden dan doorgespeeld naar de politie voor identificatie. In 55 dossiers kon de identiteit van de overtreder achterhaald worden via de nummerplaat of een adres in het achtergelaten zwerfvuil. De camera’s blijven vaak twee weken op een bepaalde stek staan. Na een tijdje weten mensen dat die er staan en dan daalt het achtergelaten afval.”

In 55 dossiers kon de identiteit van de overtreder achterhaald worden via de nummerplaat of een adres in het achtergelaten zwerfvuil. Die daders hebben allemaal een GAS-boete gekregen Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V)

Kwaliteit van de beelden

“We ervaren echter dat de kwaliteit van de camerabeelden, naar gezichtsherkenning toe, niet altijd even goed is. Zeker bij het inzoomen. Daarnaast zijn ook de beelden die na zonsondergang gemaakt worden niet goed. Iedereen die geïdentificeerd kon worden, heeft een GAS-boete gekregen. Verschillende van die dossiers zijn nog lopende. Dertien boetes werden al betaald, twee mensen kozen voor gemeenschapsdienst, vijf dossiers zijn uitgesteld omdat ze gecombineerd worden met een ander dossier en in vijf dossiers werd het verweer aanvaard. De andere dossiers zijn in afwachting van betaling. Als dit niet gebeurt, krijgen de overtreders eerst een herinnering en desnoods wordt een deurwaarder ingeschakeld.”

Niet alleen de cijfers van de camerabewaking tonen aan dat sluikstort rond glasbollen een kwaal blijft. “Ook de politie en gemeenschapswachten houden een oogje in het zeil, vooral op de gevoelige locaties. Zij stelden dit jaar al 231 dossiers op”, besluit de schepen.