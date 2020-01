Slotgenomineerden Persoonlijkheid van het Jaar bekend CDR

16 januari 2020

De eindlaureaten voor de Award Persoonlijkheid van 2019 zijn bekend. Via een online stemronde werden de tien genomineerden de voorbije week herleid tot drie slotgenomineerden. Dit zijn kapper Philip Noppe, danstalent Lana Verkest die schitterde in Belgium ’s got Talent en minister Nathalie Muylle. De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan een Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar extra in the picture bracht. Wie uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal gaat, wordt bepaald door de aanwezigen op de Roeselare Awards op zaterdag 25 januari. Zij kunnen tijdens de gala-avond, die trouwens uitverkocht is, hun stem uitbrengen.