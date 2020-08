Sloop kondigt nieuwbouw voor Vikingschool en De Hagewinde aan CDR

27 augustus 2020

Langs de Groenestraat zijn de uitbreidingswerken voor zowel de Vikingschool als De Hagewinde gestart. Die moeten volgens de planning voltooid zijn tegen eind september 2021. “In een eerste fase worden momenteel onze turnzaal en drie klassen gesloopt”, duidt Lieve Lema, directeur van de Vikingschool, de werken. “Het gaat om een gebouw net gerealiseerd was toen ik hier in 1983 aan de slag ging.” Op de vrijkomen site en het braakliggend terrein naast de Vikingschool dat scholengroep Arkorum kon kopen van de Parochiale Werken verrijst straks een nieuwbouw. “Die zal zowel een turnzaal voor De Hagewinde als een turnzaal en zeven klassen voor de Vikingschool omvatten”, weet Lieve. “Door de sloop zal er dit jaar geturnd worden in een deel van de eetzaal, terwijl we ook tijdelijk twee containers plaatsen ter vervanging van de gesloopte leslokalen.”

En ook op termijn zal er nog verbouwd worden in de Vikingschool. “Onze kleuterklassen zijn wat klein en het is de bedoeling om er telkens twee om te vormen tot één”, aldus de directeur. Een timing voor dit project is er nog niet.