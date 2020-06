Sloop historische hoeve Goed ten Elsberge stuit op protest van oppositiepartij N-VA: “In mei nog erkend als onroerenderfgoedgemeente en nu slopen jullie een historisch gebouw na het eerst te laten verkommeren” Charlotte Degezelle

30 juni 2020

10u43 0 Roeselare Oppositiepartij N-VA is niet opgezet met de beslissing van de stad Roeselare om het Goed ten Elsberge, de 17e eeuwse hoeve langs de Beverseaardeweg die eigendom is van de stad, te slopen. De partij spreekt zelfs van schuldig verzuim als eigenaar en vindt het niet kunnen dat de stad, die recent erkend werd als onroerenderfgoedgemeente, dergelijke historische gebouwen laat verkommeren en vervolgens met de grond gelijk maakt. Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert dat de hoeve niet meer te redden is en bovendien voor een gevaarlijke situatie zorgt voor de bezoekers van de naastgelegen educatieve moestuin.

Het Goed Ten Elsberge is sinds 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. De oudst bekende vermelding van de historische hoeve is te vinden in het Landboek van Roeselare Ambacht van 1645. Het Goed ten Elsberge was toen nog een omwalde hoeve en tot 1777 was ze eigendom van de Jezuïeten van Kortrijk. Op vandaag blijft alleen nog het woonhuis over maar dat gaat ook na de zomer tegen de vlakte. Het stadsbestuur wil op de plaats van de vervallen hoeve een groene ontmoetingsplaats realiseren.

Maar die plannen stoten op verzet van oppositiepartij N-VA. Fractieleider Brecht Vermeulen bracht het onderwerp ter sprake tijdens de gemeenteraadszitting. “In mei kregen we nog het heugelijke nieuws dat Roeselare erkend is als onroerenderfgoedgemeente, en nu moeten we vernemen dat de historische hoeve langs de Beverseaardeweg die al vele jaren eigendom is van de stad gesloopt zal worden”, zegt hij. “In het jaarverslag 2019 van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR stond al dat de hoeve in zeer slechte staat is en gesloopt zal moeten worden. Maar de ABC-Commissie, die de geïnventariseerde panden een quotering geeft, heeft wel beslist om die oude hoeve de quotering A, wat staat voor maximaal behoud, te geven. Die ABC-commissie bestaat trouwens uit omgevingsambtenaren van de stad, vier architecten, vier mensen met een culturele achtergrond en een erfgoedconsulent van RADAR. En toch werd het advies tot maximaal behoud niet gevolgd, zelfs niet tot gedeeltelijk behoud. Zo’ n houding ondermijnt iedere stap tot een evenwichtig en breed erfgoedbeleid, dat zich niet enkel richt op enkele symbooldossiers. Hoe kan het stadsbestuur nog een geloofwaardig erfgoedbeleid voeren als het zelfs dergelijke historische gebouwen waar ze zelf eigenaar van is, zonder verpinken verwaarloost en tot op de grond afbreekt? Er is hier sprake van schuldig verzuim als eigenaar.”

Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid van de stad, reageert: “Erfgoed is voor ons zeker belangrijk. We zijn dankbaar voor de titel van onroerenderfgoedgemeente en willen hier zeker verder op inzetten. Maar specifiek inzake de hoeve langs de Beverseaardeweg: de stad is eigenaar sinds 1996 maar de huurster is er blijven wonen tot begin 2016. In april 2015 is onze dienst gebouwen ter plaatse gegaan voor een inventarisbezoek. Toen al bleek dat het gebouw in een zeer gebrekkige toestand was en ernstige verzakkingen vertoonde. Om de hoeve te redden zouden zware stabiliteits- en herbouwwerken nodig zijn en die waren niet mogelijk zolang de hoeve nog bewoond was. Nog sinds 2015 vind je naast de hoeve de educatieve moestuin ’t Elsenhof. Er werd bekeken of we die site en de boerderij konden splitsen, maar dit lukt niet. Bovendien willen we het moestuinproject versterken, maar zien we er nu een gevaarlijke situatie door de slechte staat van de hoeve. De ABC-commissie voerde een studie omtrent de voorgevel. Die is niet bindend. Ook RADAR maakte recent nog een verslag waaruit blijkt dat de hoeve te slecht is om tot restauratie over te gaan. De achtergevel is volledig losgescheurd, binnen hangen er balken die niet meer verankerd zijn gewoon te zweven, de schouw is gebarsten en het is een wonder dat die nog rechtstaat. Tot slot heeft het gebouw ook geen fundering. Wel voegden we bijzondere voorwaarden toe aan de sloop. Zo wordt de biechtstoeldeur bewaard, zullen tegels gerecupereerd worden, de bakoven hersteld en zullen we in de toekomst zorgen voor de nodige verwijzingen naar het verleden van de site. Straks zullen erfgoed en landbouw verenigd worden op die plek maar voor de precieze invulling gaan we in gesprek met de betrokken partners en de buurt .”