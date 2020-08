Sloop als voorbode op uitbreiding De Verrekijker CDR

25 augustus 2020

16u16 0

Net voor de start van het nieuwe schooljaar zijn in de Rumbeekse vrije basisschool De Verrekijker uitbreidingswerken gestart. De voorbije jaren werd de school op de hoek van de Kloosterstraat en de Rumbeeksesteenweg al stevig verbouwd, maar er ontbrak nog een degelijke sportzaal. Scholengroep Arkorum kon het leegstaande handelspand net naast de school in de Rumbeeksesteenweg, waar vroeger dagbladhandel Taptoe gevestigd was, aankopen. Dat gebouw wordt momenteel gesloopt samen met de bestaande turnzaal van de school en de oude toiletten. Na de sloop volgt de bouw van een nieuwe eetzaal met erboven een sportzaal. Later wordt ook nog werk gemaakt van een nieuw afdak, een overdekte fietsenstalling en een lift.

Directeur met pensioen

Er is trouwens nog meer nieuws te melden in De Verrekijker. Na 18 jaar gaat directeur Jan Bogaert straks met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Mia Leenknegt die al sinds 2016 adjunct-directeur is van de school.