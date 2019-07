Slokdarmchirurgie enkel nog terugbetaald in AZ Delta CDR

03 juli 2019



Het ziekenhuisconsortium AZ Delta en AZ Sint-Jan Brugge is door het RIZIV officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor respectievelijk slokdarm- en pancreaschirurgie. De erkenning gaat in op 15 juli. Deze chirurgie wordt bijgevolg vanaf dan alleen in deze centra nog terugbetaald. Voor AZ Delta gaat het specifiek om slokdarmchirurgie. Dit past in een groter plan van de minister van volksgezondheid om complexe chirurgie te centraliseren in ziekenhuizen met voldoende ervaring voor deze aandoeningen. AZ Delta en AZ Sint-Jan hebben samen een dossier ingediend voor slokdarm- en pancreastumoren. De selectie gebeurde op basis van aantallen, expertise en resultaten. Het consortium voor slokdarmchirurgie werd als enige in de provincie en als 1 van de 10 Belgische referentiecentra erkend. Voor het pancreasconsortium werd de erkenning behaald als 1 van de 15 nationale referentiecentra.