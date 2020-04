Slogans van verbondenheid sieren Kasteelstraat en Haakwegel CDR

05 april 2020

Ook de bewoners van de Kasteelstraat lieten zich niet onbetuigd voor onze Ronde tegen Corona. “Wij wilden graag de verbondenheid in beeld brengen en gingen dan ook zondagmorgen met een groepje bewoners aan de slag met krijt en verf”, vertelt Stefaan Bogaerts. “We maakten straattekeningen en schreven slogans als ‘corona weg’ , ‘stay strong’ en ‘zorg voor elkaar’ op het wegdek van onze rustige straat die er nu plots heel kleurrijk bij ligt.” De buurtbewoners denken nu al aan het herhalen van hun initiatief. “Maar dan wel graag in betere tijden”, besluit Stefaan.

Ook in de Haakwegel gingen ze met krijt aan de slag en verscheen de boodschap ‘Samen sterk’ op het wegdek. “Op die manier willen we iedereen bedanken die in deze barre tijden keihard werkt om de crisis te bedwingen. Daarnaast moeten we samen sterk zijn, heel sterk. Samen kunnen we dit. We moeten nog eventjes in ons kot blijven.”