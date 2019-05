Sleutels kwijt? Bel naar 1788 CDR

24 mei 2019

Vanaf maandag 27 mei staat de stad Roeselare in voor het beheer van verloren voorwerpen. Verloren voorwerpen konden vroeger binnengebracht worden bij de politie op de Botermarkt. Je kon er ook terecht als je zelf iets kwijt was. Dat verandert dus vanaf maandag. Voortaan kun je bellen naar 1788 of langsgaan bij het onthaal in het stadhuis om een verloren voorwerp aan te geven of binnen te brengen.