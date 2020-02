Slechts twee koppels huwen op Valentijnsdag CDR

13 februari 2020

Valentijn wordt wel eens de meest romantische dag van het jaar genoemd en is voor veel geliefden dan ook de ultieme datum om in het huwelijksbootje te stappen. Maar de Roeselarenaars zijn blijkbaar niet zo’n romantische zielen. Hoewel Valentijnsdag dit jaar op een vrijdag, toch een populaire dag om te trouwen, valt, blijft het morgen al bij al rustig in de trouwzaal van het stadhuis. Uit navraag bij de burgerlijke stand leren we dat er amper twee koppeltjes elkaar hun eeuwige trouw beloven. Daarnaast wordt er ook één koppel verwacht die hun 65e huwelijksverjaardag viert.