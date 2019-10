Slapend achter stuur met draaiende motor: drie maanden rijverbod en ruim 1.300 euro boete LSI

04 oktober 2019

16u57

Bron: LSI 0 Roeselare Een 36-jarige automobilist uit Menen moet zijn auto drie maanden aan de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 23 februari 2019 kon Samuel S. langs de Mandellaan in Roeselare slapend achter het stuur van zijn wagen aangetroffen worden. De motor van zijn wagen draaide nog. De linkerband van spiegel van het voertuig bleek ook beschadigd. De agenten van de politiezone Riho wekten S. maar hij wist niet meteen waar hij zich bevond, dacht zelfs dat hij aan zee was. Hij bleek ruim 1,5 promille alcohol in het bloed te hebben. De politierechter tilde er zwaar aan dat S. al drie keer eerder voor alcoholintoxicatie was veroordeeld. “Ik had met jeugdvrienden afgesproken”, vertelde hij aan de politierechter. Ze veroordeelde hem tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.360 euro.