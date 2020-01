Slagerij Tine wordt na sloop weer identiek heropgebouwd CDR

21 januari 2020

17u28 0 Roeselare De voormalige Slagerij Tine in de Ooststraat 24-26 gaat tegen de vlakte. Eigenaar Francky Godderis hoopt de sloopwerken zo snel mogelijk te kunnen starten zodra de vergunningen binnen zijn.

Het handelspand dateert uit 1926, werd ontworpen door Alfons Van Coillie en is sinds 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed. “Na de sloop wordt het pand gewoon weer op identieke manier heropgebouwd”, vertelt Francky. “We zijn indertijd gevallen voor de charme van het pand, maar restaureren was geen optie wegens te gevaarlijk. De bovenverdiepingen zijn rot en het gebouw is erg instabiel. Maar we wilden het historische pand weer opbouwen, zoals het nu is. We gingen hiervoor in zee met architecte Winny Vangroenweghe, die gespecialiseerd is in vierkantshoeves en historische panden. Ze is trouwens niet aan haar proefstuk toe in Roeselare, want eerder tekende ze voor de transformatie van de vroegere Nationale Bank tot Mania-K.”

Francky garandeert dat de hinder door de sloopwerken minimaal zal blijven. Eens de bouwwerken er op zitten, zal waarschijnlijk een optiek zijn intrek nemen in de nieuwbouw.