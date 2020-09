Slagerij Dries en Rotary RSL klokken af op worst van 8.521 meter Sam Vanacker

08 september 2020

16u44 2 Roeselare Het ziet er naar uit dat Slagerij Dries en Rotary RSL het record van de langste droge worst ter wereld ruim dubbel zo scherp gaan stellen. Dat nieuws zal pas donderdagavond officieel bevestigd worden, maar er is maandag al een gerechtsdeurwaarder langs geweest om de worstenketting te komen opmeten. Hij mat 8.521 meter worst.

Om de Roeselaarse vzw Victor te steunen, besloten Slagerij Dries en serviceclub Rotary RSL om een gooi te doen naar het wereldrecord droge worst. Nadat Dries en zijn team maandag een hele dag worsten draaiden kregen ze diezelfde dag nog een gerechtsdeurwaarder over de vloer. Hij klokte af op 8.521 meter, wat betekent dat het vorige wereldrecord, dat op 3.543 meter stond, flink verbeterd is. Claude Duprez, de voorzitter van Rotary RSL, bevestigt. “We hadden de gerechtsdeurwaarder pas donderdag verwacht voor het opmeten van de gedroogde, opgehangen worstenketting, maar hij is gisteren al komen opmeten toen de ketting nog op de tafels lag. Daardoor zijn we eigenlijk wat in snelheid gepakt.”

Duprez is nog niet van plan om nu al de spreekwoordelijke champagne te ontkurken. “Op dit moment hebben we nog geen officieel bericht gekregen dat we het wereldrecord effectief beet hebben, dus wachten we toch nog even met vieren tot op het officiële moment donderdag. De aandacht voor het initiatief is wel enorm. Mijn telefoon heeft niet stilgestaan vandaag, maar daar kunnen we eigenlijk alleen maar wel bij varen. Per slot van rekening doen we dit om zo veel mogelijk geld in het laatje te brengen voor vzw Victor. Daar draait het uiteindelijk om.”

Droge worst bestellen kan nog steeds via www.rotaryrsl.be. Voor 4 worstjes betaal je 5 euro.