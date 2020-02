Slachtoffer schietpartij is 19-jarige man uit Menen, verdachte uit Roeselare opgepakt VHS

26 februari 2020

10u05 0 Roeselare Een man van 20 uit Roeselare wordt woensdag verhoord als verdachte in een Een man van 20 uit Roeselare wordt woensdag verhoord als verdachte in een schietincident waarbij dinsdagavond een 19-jarige man van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen om het leven kwam. De verdachte werd kort na de feiten opgepakt. Enkele anderen mochten na verhoor weer beschikken.

Wat precies de aanleiding is voor de feiten die zich afspeelden vlakbij het Geitepark in Roeselare, wordt nog verder onderzocht. Ook de omstandigheden waarin het - vermoedelijk enige en meteen ook fatale - schot werd afgevuurd, moeten nog uitgeklaard worden. Na de schietpartij werden enkele verdachten opgepakt en weggebracht voor ondervraging. Eén van hen, een man van 20 uit Roeselare, wordt verdacht van moord. Die kwalificatie is voorlopig en kan, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, nog worden afgezwakt naar doodslag. Op het lichaam van het slachtoffer wordt zo snel mogelijk een autopsie uitgevoerd, na de uitwendige lijkschouwing die dinsdagnacht ter plaatse nog gebeurde door de wetsdokter.