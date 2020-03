Slachtoffer mislukte drugsdiefstal gestorven door kogel uit eigen vuurwapen: “Maar schutter heeft dit nooit gewild” Hans Verbeke

03 maart 2020

17u49 0 Roeselare Het pistool waarmee Agach M. uit Menen een week geleden in Roeselare werd doodgeschoten , was zijn eigen wapen. Dat zegt de advocate van de man die het fatale schot loste. “Mijn cliënt schrok toen hij het wapen zag. Hij kon het ontfutselen, maar tijdens de schermutseling vuurde hij per ongeluk. Hij sloeg op de vlucht omdat enkele vrienden van het slachtoffer kwamen aanrennen, maar hij wist toen niet dat de man stervende was.”

De raadkamer heeft dinsdag de aanhouding van Sacha B. (20) uit Roeselare met een maand verlengd. De jongeman wordt verdacht van moord. Een week geleden had hij in de Weststraat in Roeselare afgesproken met Agach M. (19) uit Menen. B. zou drugs verkopen aan M., maar wist niet dat de Menenaar eigenlijk niet van plan was daarvoor te betalen. Hij wilde de drugs dtelen en vluchten, maar dat draaide helemaal anders uit.

Verrast door vuurwapen

Magali Verfaille was niet verrast toen de raadkamer de aanhouding van haar cliënt Sacha B. met een maand verlengde. “Een andere beslissing zou onlogisch geweest zijn”, beseft de advocate. “Het onderzoek loopt nog en er moeten nog veel zaken uitgeklaard worden.” Toch zijn volgens haar al een aantal dingen duidelijk. “Mijn cliënt schrok naar eigen zeggen toen het slachtoffer plots een pistool bovenhaalde. In een reflex probeerde hij het wapen af te nemen. Daar is hij uiteindelijk ook in geslaagd, maar tijdens de schermutseling loste hij per ongeluk een schot, dat uiteindelijk fataal zou blijken. Mijn cliënt was van slag en merkte hoe van iets verderop twee vrienden van het slachtoffer kwamen aanrennen. Daarop sloeg hij op de vlucht, met het wapen.”

Erg aangeslagen

Volgens de advocate is de Roeselarenaar erg aangeslagen door de feiten. “Hij reageert bijzonder gelaten omdat hij ook weet dat de klok niet kan teruggedraaid worden. Hij wou drugs verkopen, meer niet. Op geen enkel moment, ook niet nadat het latere slachtoffer geprobeerd had hem van zijn fiets te trekken, heeft hij deze afloop gewild.”

Mogelijk heeft Agach M. de situatie verkeerd ingeschat en dacht hij de tengere en niet al te grote Sacha B. makkelijk de baas te kunnen. Maar de Roeselarenaar is bedreven in vechtsporten en daardoor fysiek niet te onderschatten.

Naast de schutter zitten ook de twee twintigers uit Roeselare en Brugge in de cel. Een minderjarige uit Kortrijk is door de jeugdrechter in de gesloten instelling in Everberg geplaatst. “Yassine M. liet zich door zijn vriend Agach overhalen om mee te gaan naar Roeselare voor die drugsdiefstal”, zegt zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Veel zin had hij niet en hij was ook niet vertrouwd met het drugsmilieu, getuige zijn blanco strafregister. Toen het verkeerd liep, nam hij de benen. Hij zit in zak en as omdat zijn vriend nu gestorven is.”