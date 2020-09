Ski- en snowboardschool Mont Blanc organiseert coronaproof opendeur CDR

01 september 2020

Al aan het dagdromen van een wintersportvakantie? Zin om je ski- of snowboardkunsten wat aan te scherpen? Of stond je nooit eerder op de latten? Ski- en Snowboardschool Mont Blanc langs de Stationsdreef 213 organiseert op zaterdag 12 en zondag 13 september voor het eerst in jaren een opendeur. Celine Boddin en Wim Bracke heten je er op beide dagen welkom van 10 tot 18 uur. “Gezien de omstandigheden kiezen we voor een coronaproof opendeur”, vertelt Celine. “Hapjes of drankjes zijn helaas niet aan de orde, maar wel is iedereen welkom om onze ski- en snowboardschool via een vast parcours met een afzonderlijke in- en uitgang te verkennen. Ook krijgen ze de kans om onze rolbaan te testen. Wie zich trouwens tijdens de opendeur inschrijft, krijgt één les gratis.” Meer op https://www.montblanc.be.