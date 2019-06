Skateramp Stadspark wordt vervangen CDR

06 juni 2019

De skateramp is het Stadspark is weggenomen. Dit omwille van veiligheidsredenen. Maar niet getreurd, de ramp wordt vervangen door een gloednieuw exemplaar. In afwachting van de nieuwe skateramp verwijst de Stad de skaters naar het skatepark op de TRAX-site.