Skateboardlessen op Trax

24 augustus 2020

Wil je graag leren skaten of wil je je techniek bijschaven en tegelijkertijd veel plezier beleven? Vanaf september organiseert North Streetwear samen met Skateboard Academy een negendelige lessenreeks skateboarden op het Trax Skatepark. De lessen vinden telkens plaats op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 11 uur en dit voor beginners vanaf 12 jaar. Er kunnen 12 personen deelnemen aan de lessen. De kostprijs van de opleiding die gegeven wordt door een gediplomeerd lesgever bedraagt 125 euro, inclusief ongevallenverzekering, T-shirt van North en water tijdens de lessen. Op 5 september is er van 9.30 tot 11 uur een gratis try-out. Meer info en inschrijven via sander.vanbruwaene@gmail.com.