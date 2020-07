Site fruitgroothandel Vanhuyse staat te koop CDR

08 juli 2020

10u53 18 Roeselare De bedrijfsgebouwen van Starfresh Roeselare staan te koop. De groothandel in fruit en groenten is vooral gekend onder de vroegere naam Vanhuyse Louis nv.

De activiteiten op de site van 7.700 vierkante meter liggen ondertussen al een maand stil na een verhuis naar andere sites in onder andere Antwerpen en Mechelen. Roeselare verliest hiermee een gerenommeerd bedrijf dat al bestaat sinds 1920, toen Alphons Vanhuyse voor het eerst fruit aan de man bracht. Meer dan veertig jaar was de firma te vinden in de schaduw van de Roeselaarse REO Veiling. De site, waarvan de stedenbouwkundige bestemming woongebied is, wordt verkocht via het online biedplatform van Troostwijk. De biedtermijn loopt af op 16 juli om 16 uur.