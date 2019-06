Sister May neemt videoclip op in leegstaand Spillebad CDR

12 juni 2019

18u08 11 Roeselare De Roeselaarse rockband Sister May heeft een aparte locatie gekozen voor de opnames van hun nieuwe videoclip, namelijk het lege Spillebad.

Zanger Bert Goethals, drummer Stefaan Degryse, gitarist Carl Vangheluwe en bassist Wannes Desramault mengen grunge en progressieve rock tot hun eigen sound, wat hen al meer dan 85 shows heeft opgeleverd en waardoor ze ook op allerlei Europese radiozenders te horen waren. Komend weekend maken ze opnames in het lege Spillebad. Het oude stedelijke zwembad in de H. Spilleboutdreef staat leeg sinds augustus 2018. “Het is een prachtige site voor onze nieuwe clip”, vindt Goethals. “Zo brengen we een passend eerbetoon aan een gebouw dat over twee jaar gesloopt wordt. De opnames gebeuren dit weekend onder leiding van Lino De Koninck, een Antwerps regietalent.”