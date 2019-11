Sister May laat vrijdag videoclip opgenomen in leegstaand Spillebad los op de mensheid CDR

14 november 2019

Halfweg juni kreeg de Roeselaarse band Sister May de unieke kans om hun nieuwste videoclip op te nemen in het gesloten Spillebad. Vijf maanden later laten zanger Bert Goethals, drummer Stefaan Degryse, gitarist Carl Vangheluwe en bassist Wannes Desramault die clip, die hoort bij het nummer Deception, vrijdag los op de mensheid. Nu al losten ze een kleine sneakpreview. De band hoopt met de clip en het nieuwe nummer opnieuw een stap dichter te zetten naar de hogere regionen van de Belgische rockwereld en mikt op de grote doorbraak.