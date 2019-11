Sinterklaas brengt tijdens intrede niet alleen Zwarte Pieten mee, maar ook Geena Lisa en oliebollen CDR

06 november 2019

08u54 0 Roeselare Sinterklaas brengt tijdens zijn intrede op zaterdag 16 november twee verrassingen mee voor de Roeselaarse kinderen. Op de Grote Markt zullen ze samen met Geena Lisa sinterklaasliedjes zingen, terwijl het op De Munt smullen wordt van oliebollen.

Nog tien keer slapen en dan is het tijd voor het grootste kinderfeest van het jaar in Roeselare. Sinterklaas maakt op zaterdag 16 november zijn traditionele intrede in de stad. Hij stuurde echter al enkele Zwarte Pieten vooruit die zaterdag aan de mensen van vzw Shopping en Centrum Roeselare en aan burgemeester Kris Declercq (CD&V) kwamen toelichten wat ze van plan zijn dit jaar. “Het is nogal hectisch bij ons, maar de lijsten met de pakjes voor de Roeselaarse kinderen zijn klaar en we zijn zelfs al volop aan het inladen voor onze intrede in de stad”, verklapt Hoofdpiet. “Volgens de agenda van de Sint maakt hij hier op zaterdag 16 november zijn intrede om 15 uur. De kinderen zijn al welkom op de Grote Markt vanaf 14.30 uur. Daar wordt trouwens een groot podium opgesteld, want de Sint heeft een speciale verrassing voor de kinderen. Geena Lisa komt langs en zal samen met hen sinterklaasliedjes zingen, terwijl Hypnosis Dance Academy het beste van zichzelf geeft.”

Om 15 uur wordt de Sint eerst ontvangen in het stadhuis door de burgemeester en om 15.30 uur gaat hij op tour. “Ons paard Americo komt mee, maar moet nog wat rusten voor de grote drukte die komt. Daarom zal de Sint met een limo door de Ooststraat, Jan Mahieustraat, Hendrik Consciencestraat en Henri Horriestraat naar De Munt trekken om dan de kinderen te ontvangen in ARhus. Ze kunnen er hun tekeningen afgeven, op de foto gaan met de Sint en krijgen ook een smakelijk cadeautje. Speciaal voor de wachtenden zet de Sint een oliebollenkraam op De Munt en ook het ARhus Café zet de deuren open. Rond 18.15 uur vertrekken we opnieuw.”

Ook op 23 en 30 november kun je smullen van picknicken in de centrumstraten, want op beide zaterdagen tekent de Pietenparade present.