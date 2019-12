Sint op bezoek bij Sportoase CDR

02 december 2019



De Sint trekt wat tijd uit om op woensdag 4 december even langs te gaan bij Sportoase Schiervelde. Samen met zijn pieten deelt hij er tussen 14 en 16 uur lekkers uit aan alle kinderen. Bovendien maakt elk kindje kans om in de prijzen te vallen dankzij een leuke kleurwedstrijd. Er zijn onder meer Sporka-knuffels te winnen. De kleurplaat kan je downloaden via www.sportoase.be of oppikken aan de balie van Sportoase Schiervelde.