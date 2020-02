Sint-Lutgart neemt op carnavaleske manier afscheid van directeur Dirk Bradt CDR

19 februari 2020

11u01 0 Roeselare De vrije basisschool Sint-Lutgart in Roeselare heeft woensdagochtend op een kleurrijke manier afscheid genomen van directeur Dirk Bradt, die met pensioen gaat.

Een kleurrijke carnavalsstoet trok van Sint-Lutgart in de Dokter Delbekestraat richting de vestiging in de Acaciastraat en vervolgens naar het Kerelsplein. De kinderen, die zich voor de gelegenheid hadden uitgedost als skelet, Sneeuwwitje, giraf, prinses,... trokken de nodige aandacht, maar één figuur stond pas echt centraal. Directeur Dirk Bradt mocht de rol opnemen van Prins Carnaval. Het was dan ook niet zomaar een carnavalsfeest, het was tegelijk ook Dirks afscheidsfeest. Bradt gaat namelijk eind deze week met pensioen. “Dirk heeft er een carrière van dertig jaar opzitten in onze school”, vertelt juf Sofie Deschryvere. “Eerst stond hij zeven jaar en vier maanden voor de klas in het vijfde leerjaar. Toen Magda Carron afscheid nam als directeur volgde hij haar op en nam ik het vijfde leerjaar van hem over.”

In het grootste geniep bereidden de leraren en kinderen een showvoormiddag voor om hun directeur te bedanken. Met bubbels, vlaggetjes met zijn foto op, zang en dans werd hij uitgezwaaid. Dirk wordt straks opgevolgd door Conny Declerck, die tot nu les gaf in basisschool De Wijzer in Aarsele.