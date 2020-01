Sint-Jozefswijk vreest sluipverkeer door nieuw verkeersbord CDR

28 januari 2020

Automobilisten die in de Herdersstraat aan een gesloten spooroverweg staan, moeten gemiddeld acht minuten wachten voor de slagbomen opnieuw opengaan. Dat wekt heel wat frustraties op bij automobilisten maar kan door Infrabel niet aangepast worden omwille van de veiligheid. De problematiek werd vorig jaar in november besproken tijdens de gemeenteraad en toen kondigde mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) aan om zelf actie te ondernemen door borden te plaatsen die de automobilisten waarschuwen voor de lange wachttijd en hen er bovendien op attent te maken dat ze best via de Guido Gezellelaan doorrijden tot de Veldstraat en daar onder de spoorweg door kunnen om via de Trakelweg naar de Mandellaan te rijden. Ondertussen zijn er borden geplaatst langs zowel de Herdersstraat als de Guido Gezellelaan. Maar het bord langs de Herdersstraat, enkele meters over het kruispunt met de Begoniastraat, lokt stevige reacties uit bij de bewoners van de Sint-Jozefswijk. “Het bord promoot snel sluipverkeer in een woonwijk met veel jonge gezinnen, twee scholen en een kribbe”, oordeelt buurtbewoner Koen Allary. Het stadsbestuur benadrukt echter dat het bord de automobilisten via de Guido Gezellelaan richting Veldstraat stuurt en allesbehalvet via de Sint-Jozefswijk.