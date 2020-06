Sint-Amandsstraat maandag plaatselijk dicht voor het verkeer CDR

07 juni 2020

09u43 0

De Sint-Amandsstraat wordt op maandag 8 juni voor één dag afgesloten. Dit ter hoogte van huisnummer 70 en van 6 tot en met 17 uur. Deze ingreep is noodzakelijk voor het gieten van een betonplaat op de Proximussite. Tijdens de werken zal het voor het plaatselijk verkeer toegelaten zijn in beide richtingen te rijden zodat omwonenden hun woning kunnen bereiken. Het doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen via de Jan Mahieustraat, de Hendrik Consciencestraat en de Henri Horriestraat.