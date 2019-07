Silobrand treft maatwerkbedrijf Mariasteen: vijftig werknemers geëvacueerd VHS

03 juli 2019

09u51 11 Roeselare Op de Brugsesteenweg in Roeselare is woensdag rond 8,15 uur brand uitgebroken in een silo van maatwerkbedrijf Mariasteen. De oorzaak is nog onduidelijk.

De brandweer heeft het vuur ondertussen onder controle. Om heropflakkering te vermijden, zal de silo volgens de directie moeten leeggemaakt worden. “Voor ons is het belangrijkste dat er niemand gewond is geraakt”, zegt gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste. “Vijftig medewerkers zijn geëvacueerd en de productie ligt minstens tot donderdagmorgen stil. Hoe groot de impact van de brand zal zijn op onze werking, is nu nog niet in te schatten. Het is ook nog te vroeg om nu al de schade te ramen.”

Bij Mariasteen in Roeselare worden halffabricaten, maar ook eindproducten gemaakt, zoals de houten kistjes waarin de paters van Westvleteren hun trappist verkopen.