Senioren feesten met Twilight en De Stardancers CDR

05 september 2019

07u26 0

De Seniorenadviesraad organiseert jaarlijks enkele activiteiten, gericht naar alle senioren. Eén van die activiteiten is de Feestnamiddag voor senioren. Deze vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 oktober 2019. In CC De spil zijn er vanaf 14 uur optredens van ‘Twilight’ en ‘De Stardancers’. De deuren gaan open om 13.30 uur. Tickets kosten vijf euro en wie een Vrijetijdspas heeft, betaald maar 2,50 euro. De toegangstickets zijn te verkrijgen bij het Vrijetijdspunt, de seniorenverenigingen of bij Bistro Belle Vue aan het Stationsplein 7.