Schutter en afpersers fatale schietpartij aan Geitepark blijven in cel LSI

31 maart 2020

14u36

Bron: LSI 10 Roeselare Zowel de 20-jarige Fransman uit Roeselare die het fatale schot loste als de twee jongeren die betrokken waren bij de mislukte drugsdeal aan het Geitepark in Roeselare blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van Kortrijk beslist.

De schietpartij op 25 februari kostte het leven aan Agach M. (19) uit Menen. Het slachtoffer was met drie andere jongeren uit Roeselare en Brugge naar de Weststraat in Roeselare afgezakt om drugsdealer Sacha B. (20) te ‘rippen’. Daarbij wordt geprobeerd drugs afhandig te maken zonder te betalen. Het liep evenwel fout en B. kon de jonge Menenaar zijn wapen afhandig maken en loste een dodelijk schot. “Per ongeluk”, aldus de advocate van B. Hij blijft minstens een maand langer in de cel op verdenking van moord. Twee andere jongeren die er bij waren, blijven in de cel voor poging afpersing. Een derde minderjarige is in een gesloten instelling geplaatst.