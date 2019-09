Schuldeiser en advocaat krijgen boze berichten van supporters KSVR: “Daarom zijn we ook naar buiten gekomen met ons verhaal” Sam Vanacker

13 september 2019

17u34 0 Roeselare Zowel Miguel Hemelaere van het restaurant van de REO Veiling als diens advocaat Tom Noyez hebben bedreigingen gekregen van boze supporters in verband met het faillissement van KSV Roeselare. Volgens Noyez was dat ook een van de hoofdredenen waarom ze woensdag zelf naar buiten zijn gekomen met hun versie van de feiten.

“In eerste instantie lag de focus dinsdag op KSV Roeselare zelf, maar al snel begon de identiteit van de schuldeiser te circuleren op sociale media”, legt advocaat Tom Noyez uit. “Van dan af hebben zowel Miguel als ik veel boze berichten gekregen van supporters. Een enkeling dreigde er zelfs mee naar mijn huis te zullen komen. Ik was niet op mijn gemak, dus heb ik dinsdagavond op eigen initiatief afgesproken met een supporter. Die afspraak gebeurde op neutraal terrein in aanwezigheid van een bemiddelaar. Ik heb duidelijk gemaakt dat we zelf ook supporters zijn van KSV Roeselare en dat we nooit een faillissement hebben gewild. Die supporter had daar alle begrip voor. Om dezelfde reden hebben we ons verhaal verteld aan de media. Had de club zelf voor een correcte communicatie gezorgd, dan was de situatie helemaal anders geweest. Maar in de plaats daarvan maken ze de supporters wijs dat het nieuwe bestuur niet op de hoogte was van de uitstaande schuld. Met alle gevolgen van dien.” Ondertussen raakte bekend dat KSV Roeselare de wedstrijd van komende zondag tegen Virton met forfaitcijfers verliest. Een failliete club mag wettelijk gesproken geen officiële wedstrijden spelen. Het beroep tegen het faillissement komt volgende week dinsdag voor de ondernemingsrechtbank van Kortrijk. Even werd er nog geprobeerd om de wedstrijd op een latere datum te laten plaatsvinden, maar dat lukte niet voor de tegenpartij.