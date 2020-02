Schrikkeljarige Hugo enige die ingaat op gratis etentje De Ooievaar Valentijn Dumoulein

29 februari 2020

19u53 0 Roeselare “Dit is een twintigste verjaardag om nooit te vergeten”, grapt Hugo Marchand uit Beveren-Roeselare. Samen met zijn vrouw Marie-Paul Vanhecke ging hij in op het aanbod van restaurant De Ooievaar. Zij trakteerden alle schrikkeljarigen op een gratis etentje, maar enkel hij ging er op in.

“Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoe zo’n actie wordt opgepikt”, zegt zaakvoerder Francis Vinckier. “We waren voorbereid op meer volk, maar zijn sowieso tevreden dat Hugo en zijn vrouw zijn langs geweest. We hebben hem meteen eens extra in de watten gelegd.” Zo kreeg de man een gratis fles champagne en mocht de rekening op de avond in twee worden gedeeld: hij at zoals beloofd gratis. Hugo was alvast in de wolken. “Dit is de eerste keer dat iemand me een extra gebaar doet naar aanleiding van mijn verjaardag op 29 februari. Onverwacht, maar wel mooi meegenomen. Ook wij hadden hier meer schrikkeljarigen verwacht. Dat hier niet meer mensen op af komen begrijpen we niet. We lieten het in ieder geval niet aan ons hart komen en genoten van een heerlijke avond en zijn hier zeer hartelijk ontvangen.”