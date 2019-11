School Creo krijgt subsidie om 300 extra plaatsen te creëren CDR

22 november 2019

75 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een huursubsidie waarmee ze extra plaatsen in de klas kunnen realiseren. In Roeselare mag het CVO Creo, dat in de Zwaaikomstraat nieuwe praktijklokalen realiseert en ook naast campus Umami in de Blekerijstraat een nieuwbouw plant, financiële steun verwachten. De school krijgt een huursubsidie van 74.852,40 euro om driehonderd extra plaatsen voor leerlingen te realiseren.