Scholen slaan extra voorraad papieren zakdoeken in tegen coronavirus: “Maar we willen geen paniek zaaien” VTI-leerling in quarantaine in ‘coronahotel’ in Tenerife Charlotte Degezelle

02 maart 2020

10u40 86 Roeselare Eén leerling van het Roeselaarse VTI is maandag na de krokusvakantie niet opnieuw naar school gegaan. Samen met zijn gezin zit hij namelijk nog in quarantaine in het ‘coronahotel’ in Tenerife. Maar verder zijn er in Roeselare en Ardooie niet meteen meer kinderen en leerkrachten ziek thuis gebleven. Wel zijn alle scholen op hun hoede en sommigen sloegen zelfs extra papieren zakdoeken in en laten de leerlingen meer dan regelmatig de handen wassen.

“Eén leerling is inderdaad afwezig door het coronavirus”, bevestigt directeur Paul De Brabander van het VTI in de Leenstraat. “De jongen verblijft samen met zijn ouders in het zogenaamde coronahotel in Tenerife en zit er al zeker tot 9 maart in quarantaine. Het gezin nam zelf contact op met ons om het nieuws te melden, maar gaf ook mee dat niemand van hen ziek is, symptomen vertoont of in nauw contact is gekomen met de besmette mensen. Ook enkele leerkrachten zijn in de krokusvakantie gaan skiën in Noord-Italië, mar geen van hen is ziek of vertoont symptomen.”

Voorraad papieren zakdoeken

Om het coronavirus uit zijn school te weren, heeft De Brabander eind vorige week al een plan van aanpak uitgewerkt. “We volgen de richtlijnen en hebben ook de affiche van de overheid, die onder andere het belang van een goeie handhygiëne benadrukt, verspreid onder de leerlingen en leerkrachten. Daarnaast hebben we een voorraad papieren zakdoeken aangekocht die we ter beschikking stellen van iedereen, net als desinfecterende gel.”

In de Spanjeschool in Roeselare en de Tasscheschool in Ardooie waren de leerlingen maandagmorgen zo goed als voltallig. “Ik kreeg de voorbije dagen ook geen telefoon van bezorgde ouders die in de vakantie naar risicogebied op reis zijn geweest”, vertelt directeur Gerdi Casier. “In tijden van corona doen we wat moet, maar vinden we het ook belangrijk dat we rustig blijven en geen paniek zaaien. Alle leerkrachten zijn goed gebriefd en zij zullen de kinderen informeren. Hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker het is, maar we proberen hen toch duidelijk te maken hoe ze moeten hoesten, hoe ze elkaar best begroeten en dat ze geregeld hun handen moeten wassen. We lassen zelfs speciale momentjes in hiervoor. We hebben ook een extra voorraad papieren zakdoeken en zeep ingeslagen. Daarnaast informeren we bij de ouders of ze in de krokusvakantie op reis geweest zijn en zo ja, waar. Zo kunnen we in kaart brengen of er leerlingen zijn die we best iets aandachtiger opvolgen.”

Ook in het VISO aan het Roeselaarse Polenplein zijn de schoolse activiteiten rustig hervat. “We hebben de richtlijnen van de overheid en het departement Onderwijs afgelopen weekend aan de ouders bezorgd en vandaag krijgen de leerlingen die ook nog eens mee”, zegt adjunct-directeur Joeri Sioen. “Ook verspreiden we in de toiletten affiches die wijzen op goeie handhygiëne en staan we in de lessen even stil bij het thema. Maar we willen vooral geen paniek zaaien. We kregen tot nu toe ook nog geen meldingen dat er leerlingen thuis blijven omdat ze in de vakantie in risicogebied hebben verbleven.”