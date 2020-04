Scholen en winkels nog niet direct open? Samyn Wonen lanceert educatieve fotozoektocht Charlotte Degezelle

25 april 2020

10u24 6

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag dat de scholen pas terug open gaan op maandag 18 mei en dat de winkeliers een week eerder terug hun deuren mogen openen. Bij Samyn Wonen langs de Noordlaan blijven ze niet bij de pakken zitten. “Wij proberen de situatie zo positief mogelijk te bekijken en maken van de nood een deugd”, vertelt zaakvoerder David Phlypo. “Zo werkten we een educatieve fotozoektocht uit rond een aantal interessante bezienswaardigheden in Roeselare. Ik heb via mijn interesses in design, cultuur en sport een stuk van mezelf in deze zoektocht gestoken. Wie meedoet zal een onvergetelijke namiddag met het gezin beleven en op plaatsen komen die meer dan de moeite waard zijn om te zien. Daarnaast worden deelnemers ook beloond. We schenken met Samyn Wonen vijf prachtige geurkaarsen van ons merk Jody Lo weg en de hoofdprijs is een waardebon voor een etentje met twee personen inclusief dranken bij tweesterrenrestaurant Boury.”

Om deel te nemen moet je eerst een originele nemen voor de showroom van Samyn Wonen, deze op hun Facebookpagina zetten en je er in taggen. Vervolgens kan je op pad met de foto’s die je vindt op de website van Samyn Wonen. Zoek de locaties van de foto’s en los de vragen op en zend vervolgens zowel de locaties als je antwoorden naar info@samynwonen.be. “Je hoeft de auto niet van stal te halen, alle plaatsen zijn perfect met de fiets of zelfs te voet bereikbaar. Wanneer je de opdrachten in de opgegeven volgorde volgt, leg je de perfecte route af”, zegt David. Eind mei sluiten we het spel af. De winnaars worden de eerste week van juni bekend gemaakt en uitgenodigd in de showroom van Samyn Wonen om hun prijs in ontvangst te nemen.”