Schoenprofiel doet dief de das om: hij prutste kerstcadeautjes open en keerde urne om Hans Verbeke

05 augustus 2019

17u26 0 Roeselare Een man van 34 die begin dit jaar na een klopjacht van twee uur in Roeselare werd ingerekend door de politie, riskeert drie jaar cel. Samen met twee kompanen wordt de man verdacht van tientallen inbraken en pogingen daartoe, meestal in onze provincie. “Ik kwam als toerist naar België maar speelde hier al mijn papieren kwijt”, aldus de Albanees. “Zo belandde ik op het slechte pad.”

De verontwaardiging was groot, toen eind december enkele gezinnen uit de Domien Craccostraat in Roeselare inbrekers over de vloer kregen. Die gingen telkens op dezelfde manier tewerk: achteraan de woningen werd een raam opengebroken en vervolgens zochten ze naar geld en juwelen. Maar even goed prutsten ze cadeautjes open die onder de kerstboom lagen en in één geval werd zelfs een urne met as ondersteboven gekeerd.

Zowat veertien dagen later, op 4 januari, sloeg de bende wéér toe in dezelfde straat. Een slachtoffer dat niet thuis was maar wel een systeem van inbraakdetectie had geïnstalleerd, kon de politie alarmeren. Het kwam prompt tot een achtervolging.

Half ingegraven in een gracht

Twee daders konden ontkomen maar na een klopjacht van twee uur kon Alfons P. (34) worden ingerekend. De man had zich vijf kilometer verderop, langs de Oude Zilverbergstraat in Rumbeke, half ingegraven in een gracht. Toen hij besefte dat hij zou gevat worden, schopte hij wild om zich heen. Een vrouwelijke politie-inspecteur raakte daarbij lichtgewond. Sindsdien zit de man in de cel. “Dankzij onder meer het speciale profiel van zijn schoenen kon hij gelinkt worden aan liefst 53 inbraken en 21 pogingen daartoe”, zegt de openbare aanklager.

Verkeerde beslissing

Alfons P. geeft een deel van de feiten toe. “Ik kwam op 4 december naar België, als toerist, maar speelde hier onmiddellijk mijn persoonlijke papieren kwijt”, vertelde de man aan de rechter. “Enkele mensen zeiden dat ik me geen zorgen hoefde te maken, zij zouden het regelen. Maar dat gebeurde niet. Toen een kennis me korte tijd later voorstelde om te gaan inbreken, nam ik de verkeerde beslissing. Ik ging mee.” De bende sloeg niet alleen toe in Roeselare maar ook in Oostduinkerke, De Haan, Jabbeke, Lichtervelde, Waregem, De Pinte,… De Italiaan en de Marokkaan waarmee P. op strooptocht ging, zijn nog altijd niet gevat. De man, die op de zitting zijn spijt uitdrukte tegenover de slachtoffers, riskeert drie jaar cel. De rechter velt vonnis op 16 augustus.