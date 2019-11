Schoenen Etienne zet trouwe klanten op winkeltas Ook nieuwe zaakvoerster: Sybille Renier neemt het roer over van Johan Platteeuw Charlotte Degezelle

26 november 2019

07u59 26 Roeselare Schoenen Etienne lanceert een gloednieuwe herbruikbare zak met daarop de gezichten van tientallen trouwe klanten. Daarbovenop nam Johan Platteeuw recent afscheid van de zaak die zijn grootvader meer dan 70 jaar geleden opstartte. Sybille Renier, al 27 jaar een vaste waarde in de winkel, is voortaan het boegbeeld van Schoenen Etienne. “Ik ben hier ooit gestart als stagiair. Wie had toen kunnen denken dat ik zaakvoerder van de winkel zou worden?”, aldus Sybille.

Schoenen Etienne mag dan 70 jaar oud zijn, dankzij het dynamische team achter de schoenwinkel heeft de zaak nog steeds de looks, de drive en de ambitie om te groeien. Hun nieuwste initiatief blijft alvast niet ongezien, want wie voortaan een paar schoenen koopt bij Schoenen Etienne, of hun kinderschoenwinkel Otto & Lili, neemt ook een groep vaste klanten mee huiswaarts. “Elke twee jaar lanceren wij als statement een nieuwe herbruikbare zak”, vertelt Sybille Renier. “Het idee ervoor wordt traditioneel bedacht tijdelijks het ochtendlijk koffiemoment met het team. Deze keer groeide het idee om klanten op onze zak te zetten. Zij zijn degenen die ons gelukkig maken en wij proberen ook elke dag om hen gelukkig te maken. We spraken onze huisfotograaf Dirk Dejonckheere aan en tijdens onze opendeur ging hij aan de slag. Het was echter niet zo evident als gedacht om onze klanten warm te maken om op de foto te gaan.”

Verzamelen

De shoot leverde een 50-tal foto’s op die allemaal gebruikt werden. “De mooiste foto’s kregen een plekje op de buitenkant van de zak. Langs de ene kant staan 10 volwassenen, langs de andere kant evenveel kindjes. Telkens een mix van beide geslachten en leeftijden. De overige foto’s kregen een plekje langs de binnenkant van de zak. De eerste reacties zijn heel positief en alle modellen zijn enthousiast. Er zijn acht verschillende modelletjes in omloop en er zijn nu al mensen die proberen ze allemaal te verzamelen.”

Net familie

Ook op de zak, maar sinds kort niet meer in de winkel, vind je Johan Platteeuw. Hij nam Schoenen Etienne in 1988 over van zijn vader die de liefde voor schoenen op zijn beurt met de paplepel had mee gekregen. “Johan heeft z’n focus verlegd en afscheid genomen van de winkel. Hij was al een tijdje aan het uitbollen en kwam enkel nog werken tijdens de weekends en op heel drukke momenten. Maar nu is het tijd voor z’n andere passies zoals de muziek. Hij komt nog wel eens langs voor een koffietje, maar daar blijft het bij”, zegt Sybille. “Wat weinig mensen weten is dat ik de zaak eigenlijk al zes jaar geleden overgenomen heb. Ik werk hier al 27 jaar en Johan bood me m’n eerste job ooit aan. We hebben altijd heel goed samengewerkt, hij heeft al die tijd als het ware voor me gezorgd en ik ben hem daar heel dankbaar voor. Ik ben dan misschien wel geen Platteeuw, maar het voelt wel alsof we familie zijn. Heel het team vormt eigenlijk een hechte familie.”

Maar wie denkt dat Sybille plots een totaal andere koers gaat varen, heeft het mis. “Ik ben helemaal niet van plan om het concept of de naam van de winkel te veranderen. Schoenen Etienne blijft Schoenen Etienne, een schoenwinkel waar we gaan voor kwaliteitsvolle schoenen en een goeie bediening.”

