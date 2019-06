Schilder in levensgevaar na aanrijding hoogtewerker LSI

06 juni 2019

14u35

Bron: LSI 0 Roeselare In Roeselare heeft een 32-jarige schilder uit Roeselare donderdagochtend levensgevaarlijke verwondingen opgelopen bij een arbeidsongeval.

De man was rond 7.30 uur in de Weststraat aan de gevel van een woning aan de slag met een hoogtewerker. De hoogtewerker stond op een parkeerstrook maar het bakje hing boven de rijweg. De chauffeur van een lichte vracht merkte dit, verblind door de zon en door de neergeklapte zonneklep, niet op. De lichte vracht reed tegen het bakje waardoor de schilder uit de hoogtewerker gekatapulteerd werd. Met zware verwondingen aan het hoofd en de rug is de man naar het ziekenhuis overgebracht.