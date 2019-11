Schilder een baksteen voor de Warmste Week CDR

26 november 2019

Internaat Noord wordt op zondag 1 december even het Warmste Internaat. In het kader van Music for life organiseert het internaat langs de Stokerijstraat een ontbijt ten voordele van Tejo Roeselare die gratis therapeutische ondersteuning biedt aan jongeren. Je kan er tussen 8 en 10.30 uur terecht voor een lekker ontbijt. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen jonger dan 12 jaar zeven euro. Inschrijven kan door het juiste bedrag, samen met de vermelding van je naam en het aantal kinderen en volwassenen die aanwezig zullen zijn, over te schrijven op BE40 4675 3674 7163. Daarnaast kan je ook in het internaat terecht om een baksteen te schilderen voor hetzelfde goede doel. Een oude muur werd volledig wit geschilderd en in ruil voor één euro per baksteen kan je helpen om het logo van de Warmste Week er op te schilderen. “De Warmste Week zal bij ons dus niet zomaar voorbij zijn maar zeer lang effectief aanwezig blijven. Op die manier hopen we de bezoekers, leerlingen en ouders aan te moedigen om altijd mee te werken aan die verwarmende doelen”, besluit directeur Koen Grymonprez.