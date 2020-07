Schepen Tom Vandenkendelaere wordt CEO van Belgapom: “Ik ga me inzetten voor de belangen van onze aardappelsector” Charlotte Degezelle

12u51 1 Roeselare Tom Vandenkendelaere (35) neemt eind dit jaar afscheid als schepen in Roeselare. Op 1 januari 2021 wordt hij de nieuwe CEO van Belgapom, de belangenvereniging van de Belgische aardappelsector.

Tom Vandenkendelaere (CD&V) is vandaag interim-schepen van Omgevingsvergunningen en Stadsontwikkeling, Onderwijs, Patrimonium en Wijkhuizen. Hij volgde Nathalie Muylle op toen zij op haar beurt in oktober 2019 Wouter Beke opvolgde als minister van Werk, Economie en Consumenten in de federale regering in lopende zaken. Maar nu wacht hem een nieuwe uitdaging. “Vanaf 1 januari 2021 word ik de nieuwe CEO van Belgapom, de Belgische federatie van aardappelhandel en -verwerking, en van het ondersteunende FVP House (de dienstenkoepel van de federaties uit de handel in en verwerking van aardappelen, groenten en fruit nvdr.). Dat betekent dat ik mijn functie als Roeselaars schepen dan neerleg en me voltijds zal inzetten voor de belangen van onze aardappelsector”, zegt Vandenkendelaere.

Nummer 1-sector

Hij neemt bij Belgapom de fakkel over van Romain Cools die er een carrière van 30 jaar heeft opzitten. Cools blijft actief tot 1 juli 2021, als adviseur ten dienste van zijn opvolger. Vandenkendelaere is thuis in de landbouwsector. Naast zijn schepenambt is hij momenteel aan de slag als zelfstandig adviseur voor het Europese landbouwbeleid. Daarnaast was hij tussen 2014 en 2019 Europarlementariër. Hij was onder andere actief in de commissie Landbouw, Economische en Monetaire Zaken, en Tewerkstelling en Sociale Zaken. In die laatste functie maakte hij uitgebreid kennis met de Belgische aardappelsector toen hij actief de handelsconflicten rond de export van Belgische diepvriesaardappelen opvolgde.

Ook in de hervorming van het Europese landbouwbeleid en voor het Brexit-vraagstuk volgde hij de vraagstukken van de aardappelsector nauw op. Dat hij zin heeft in z’n nieuwe job is een understatement. “Het is mijn ambitie om de groei van deze Belgische nummer 1-sector nog verder kracht bij te zetten. Ook wil ik onze sterke positie in de wereld verdedigen en versterken. Daarbij zal ik rekening houden met duurzaamheid”, zegt hij. “Het is met volle trots dat ik me straks zal inzetten voor ‘onze’ aardappel en zijn vele afgeleide producten, hét uithangbord van de Belgische agrovoedingssector als je het mij vraagt. Met Romain Cools als voorganger heb ik grote schoenen te vullen, maar die uitdaging ga ik graag aan. Ik ben hem dankbaar voor de kans om samen zorgvuldig de overgang te kunnen voorbereiden.”