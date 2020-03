Scheidsrechter met onmiddellijke ingang ontslagen na tumultueuze jeugdwedstrijd KSV Roeselare-Antwerp

Op zaterdag 8 februari namen de 13-jarige spelers van KSV Roeselare en Antwerp het op Schiervelde in Roeselare tegen elkaar op. Hoewel de match sportief verliep, strooide scheidsrechter Bart C. uit Houthulst lustig met gele en rode kaarten rond. Vaak voor onbenulligheden, onder andere omdat een speler zijn veters weer dichtknoopte nadat zijn schoen was afgevallen. Nog tijdens de wedstrijd besloten beide ploegverantwoordelijken om als protest tegen het optreden van de scheidsrechter de stand op 2-3 te bevriezen en de bal gewoon rond te tikken. C. blies de wedstrijd dan maar vroegtijdig af. Maar de kous was nog niet af, want in de gang naar de kleedkamers deelde hij de vader van een uitgesloten Antwerpspeler, die zijn wenende zoon probeerde te troosten, nog een klap uit. De 41-jarige man uit Schilde haalde de politie er bij. Dat onderzoek is nog lopende. Na de wedstrijd poseerden beide tegenstanders voor een ploegfoto als teken van fair play. “Het optreden van de scheidsrechter was ongezien op een voetbalveld”, klonk het toen bij Kurt Vercamp van SV Roeselare. En dat was niet voor het eerst, want na een wedstrijd vorig jaar tussen Oostende en Waregem kreeg de man al eens een blaam. Als voorlopige maatregel was na KSV Roeselare-Antwerp besloten hem niet meer als scheidsrechter aan te duiden. Nu heeft het Bureau Arbitrage van West-Vlaanderen de man ontslagen. Bart C. was zelf niet op de zitting van het Bureau Arbitrage aanwezig, maar liet zich verontschuldigen. Hij kan nog in beroep gaan tegen de beslissing bij het Referee Office van de voetbalbond.

