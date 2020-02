Scheidsrechter maakt racistische opmerking over voetbalspelertje en verkoopt vader een klap CDR

11 februari 2020

07u55 14 Roeselare Een resem onredelijke gele en rode kaarten, een racistische opmerking tegen een spelertje en een klap aan een supporter. Dit alles leidde ertoe dat de politie een onderzoek gestart is naar slagen en verwondingen door een scheidsrechter tijdens een U14-wedstrijd tussen Roeselare en Antwerp.

De wedstrijd tussen de U14 van KSV Roeselare en Royal Antwerp verliep afgelopen zaterdag op Schiervelde allesbehalve vlekkeloos. De problemen begonnen al voor de wedstrijd. Royal Antwerp wou een minuut stilte houden als eerbetoon aan de papa van één van de spelertjes die net overleden is. Daarom had de ploeg gevraagd om de wedstrijd tien minuten later te starten, wat niet werd toegestaan door de scheidsrechter.

Tijdens de wedstrijd zelf deelde de scheidsrechter vervolgens bijzonder kwistig – en volgens beide ploegen onredelijke - gele en rode kaarten uit en maakte hij een racistische opmerking tegenover een spelertje. De wedstrijd liep zodanig uit de hand dat beide ploegen beslisten niet meer aan te vallen en uiteindelijk verliet de scheidsrechter tien minuten voor het einde van de match het veld. Op weg naar de kleedkamer kreeg hij het aan de stok met de vader van een uitgesloten spelertje. Hij verkocht de man een klap.

De politie werd gebeld en er is een onderzoek gestart naar slagen en verwondingen door de scheidsrechter. Het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen wacht de formele wedstrijdverslagen af, maar de man riskeert een tuchtsanctie die kan gaan van een blaam tot ontslag.