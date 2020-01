SBSO Sterrebos hartveilig dankzij Ladies van Kleef CDR

13 januari 2020

SBSO Sterrebos is voortaan uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het toestel werd geplaatst aan de centrale inkom van de school langs de Bornstraat. De AED werd betaald door Kiwanis Roeselare - Ladies Van Kleef. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. “Met de AED is onze school pionier binnen de scholengroep, maar we zullen ongetwijfeld navolging krijgen”, aldus directeur Katia Viaene.