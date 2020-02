SASK wordt labo vol kunstige experimenten op STEAM-opendeur CDR

04 februari 2020

Op zaterdag 15 februari is het de dag van de Academies in Vlaanderen. Academies worden die dag uitgedaagd een link te leggen tussen kunst, wetenschap en technologie. Voor die gelegenheid wordt de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) omgebouwd tot een laboratorium voor kunstige experimenten. Het wordt een opendeur voor creatieve curieuzeneuzen en artistieke techneuten. De STEAM-opendeur vindt tussen 10 en 17 uur zowel plaats in de hoofdschool langs de Leenstraat 14 als in het Rumbeekse filiaal langs de Blinde Rodenbachstraat. Tussen beide locaties rijdt een STEAM-treintje. Op www.saskroeselare.be kan je een parkeerkaart downloaden om gratis te parkeren op de voorziene parking.