SASK stelt tentoon in eigen huis SVR

17 juni 2019

17u37 0 Roeselare De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) tovert tussen 22 en 23 juni hun lokalen in de Leenstraat om tot een tentoonstellingsruimte voor het werk van de volwassen leerlingen. Komend schooljaar worden twee nieuwe opleidingen aangeboden.

Op deze eindejaarsexpo zijn driehonderd verschillende werken te bewonderen uit alle kunstdisciplines. “Hoe ze het gedaan hebben weet ik niet, maar alle leerkrachten hebben hun lokalen zo veel mogelijk vrij gemaakt om de werken tot hun recht te laten komen”, zegt directeur Carl Segaert.

Vanaf dinsdag 18 juni kun je inschrijven voor het nieuwe schoojaar. “Op dit moment staat de teller op 956 leerlingen”, weet Segaert. “Op de piekmomenten in september gaat dat al snel naar 1.625 leerlingen en dat aantal groeit elk jaar, mede doordat we blijven uitpakken met een breed aanbod.” Dat aanbod wordt dit jaar nog wat breder, want er worden twee nieuwe opleidingen gelanceerd. “Door de grote vraag starten we met een cursus Levend Model”, legt Segaert uit. “Nog nieuw is onze opleiding Toegepaste Keramiek, waarbij we cursisten keramische objecten leren maken.”

Verder blijft het SASK ook de nieuwe opleidingen die vorig jaar gelanceerd werden in het aanbod behouden. Concreet gaat het om het cross-overatelier, de cursus kunstgeschiedenis, kunstrecensent, projectatelier, videokunst en animatie. Meer info op www.saskroeselare.be.