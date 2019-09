SASK start schooljaar met open lesmaand CDR

01 september 2019

September betekent ook voor de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) in de Leenstraat de start van het nieuwe schooljaar. Ze roepen september uit tot open lesmaand waardoor geïnteresseerden de kans krijgen om even te proeven van hun favoriete opleiding. Inschrijven kan uiteindelijk nog tot 30 september. Op www.saskroeselare.be vind je een overzicht van alle mogelijkheden. Nieuw dit jaar is alvast de cursus ‘Levend Model’ voor volwassenen. Hierbij teken, schilder of boetseer je naar model.