SASK komt deze zomer aan huis met SASK Bijou(x) CDR

09 juli 2020

09u29 3 Roeselare De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten heeft er door de coronacrisis een vreemd jaar op zitten. Maar dat daagt het team net uit om de academie deze zomer ook een beetje bij iedereen thuis te brengen met de campagne SASK Bijou(x).

Zo was er dit jaar geen eindejaarsexpo mogelijk, maar de academie wil toch het werk van de vierde graad tonen en komt daarom op de proppen met een digitale expo, die inzoomt op allerlei disciplines van analoge fotografie tot videokunst en weefkunst. De expo kun je hier bezoeken. De leerlingen worden uitgedaagd om een logo voor het schoolfeest van volgend schooljaar te ontwerpen. Het thema van het feest is: ‘feest bij jou’ of ‘Feest bijou’ (=feest juweel). Van het tofste ontwerp wordt een pin gemaakt die iedereen op het feest zal krijgen. Alle details van de wedstrijd vind je hier. Voor de jongste kunstenaars is er een saskgedoeboekje om de hele zomer hun creatieve spieren te trainen. Tot slot roept de academie alle leerlingen op om hun werk thuis te etaleren en zo een raamexpo te creëren.

Inschrijven in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten voor volgend schooljaar kan nu al. In september volgt een open lesmaand. Meer info op hun website.